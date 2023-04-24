وزير النفط السوري في زيارة عمل إلى الجزائر

يقوم وزير النفط والثروة المعدنية بالجمهورية العربية السورية، فراس حسن قدور، بزيارة عمل إلى الجزائر من 26 إلى 28 أفريل الجاري، وهذا بدعوة من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعاون الممكنة بين البلدين في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات، وفي مجال الغاز والمناجم والمنتجات النفطية وكذا في مجال إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، يضيف البيان.

كما تعبر هذه الزيارة عن "رغبة الطرفين في فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم". وسيكون الوزير السوري مرفوقا خلال هذه الزيارة بممثلين عن دائرته الوزارية وشركة الكهرباء السورية، وفقا للمصدر ذاته.