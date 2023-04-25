تلمسان: توقيف شخصين مبحوث عنهما

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر مبحوث عنه محل ثلاث أوامر بالقبض بعد أمر بالقبض صادر عن محكمة باب الواد عن قضية "تكوين جمعية أشرار تهريب سيارات أجنبية". وأمر ثان بالقبض صادر عن محكمة سيدي علي عن قضية "تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وضع مركبة للسير بقيد غير مطابق". والأمر الثالث الخاص بالقبض صادر عن محكمة سيدي علي عن قضية "تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، إخفاء أشياء مسروقة، وضع للسير مركبة بلوحة ترقيم غير مطابقة، التزوير واستعمال المزور في وثائق تصدرها إدارة عمومية".

كما تمكنت مصالح أمن دائرة الحناية التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر مبحوث عنه محل أمر بالقبض صادر عن محكمة الرمشي عن قضية "الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة، حيازة وتخزين، وضع للبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية". بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.