بداري يدعو لفتح فروع جامعية نرويجية بالجزائر

خلال استقباله للسفيرة الملكية النرويجية لدى الجزائر تريزا لوكن، اليوم الثلاثاء ، دعا وزير التعليم العالي كمال بداري السفيرة إلى فتح فروع للجامعات النرويجية في الجزائر .

وفي اللقاء الذي جمع الطرفين بمقر الوزارة ،بحسب بيان لها، وجه الوزير الدعوة للطلبة النرويجين للدراسة في الجزائر في إطار حركية الطلبة لمدة سداسي أو سداسيين.

تمحورت المحادثات بين الطرفين حول تكثيف التعاون والتبادل بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها النرويجية، في عدة مجالات.

في ذات السياق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري استعداده لتكثيف وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال التوأمة بين المؤسسات الجامعية الجزائرية، خاصة وأن الجزائر تحوز على 115 مؤسسة جامعية، تسعى لتكوين طالب متميز ومنفتح على الثقافات الأخرى، خاصة وأن الفلسفة الجديدة للقطاع تستهدف التميز.

من جانبها هنأت سعادة السفيرة النرويجيةا لوزير بمناسبة العيد، وأكدت على نوعية العلاقات بين الجزائر والنرويج، و أبدت إعجابها وإستعدادها في توسعة التعاون بين بلدينا في عدة مجالات، خاصة مجال النفط وعلوم البحار كون البلدين من الدول الرائدة في مجال النفط والغاز، وكذا علم التاريخ.

وبخصوص إتفاقية التعاون بين الجامعات الجزائرية والنرويجية، الأولى من نوعها، أكدت السيدة السفيرة الملكية النرويجية أن السلطات في أوسلو، تدرس باهتمام بالغ هذه الاتفاقية لتوسيع مجالات التبادل والتعاون العلمي والبحثي.