Le parquet requiert la confirmation de la peine contre Saïd Bouteflika

Le Parquet général près la Cour d'Alger a requis, mardi après-midi, la confirmation du verdict prononcé (12 ans de prison ferme) contre Said Bouteflika poursuivi dans des affaires de corruption avec 71 autres accusés, d'anciens hommes d'affaires pour la plupart.

Le frère et conseiller de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika était poursuivi pour "avoir accordé une protection suspecte à certains hommes d'affaires et pour enrichissement illicite et blanchiment d'argent à l'étranger".

Le procureur général a également requis la confirmation des peines prononcées contre les hommes d'affaires Mahieddine Tahkout (15 ans de prison ferme), Ali Haddad (12 ans de prison ferme), Ahmed Mazouz (12 ans de prison ferme) et les frères Kouninef (10 ans de prison ferme).

Il a, en outre, requis la confirmation du verdict prononcé contre l'ex parlementaire Tahar Missoum dit "spécifique" et l'ancien P-DG de la Banque nationale d'Alger (BNA) Aboud Achour condamnés par le tribunal de première instance à deux ans de prison ferme chacun.

Le parquet a requis aussi la confirmation des décisions de confiscation de tous les biens immobiliers et mobiliers, les comptes bancaires et les fonds saisis.

Les accusés ont été condamnés en février dernier par le tribunal de première instance de Sidi M'hamed à des peines allant de deux (2) à quinze (15) ans de prison ferme.