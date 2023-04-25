الرئيس تبون يبعث رسالة خطية لنظيره الموريتاني

سلم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الخارجية فان الوزير عطاف نقل للرئيس الموريتاني تحيات الرئيس تبون وعزمه على مواصلة العمل معه لتجسيد طموحهما المشترك في الرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المراتب المتاحة.

وكانت المقابلة فرصة لاستعراض التقدم المحرز ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر شهر ديسمبر 2021 والتي دشنت حقبة جديدة في تاريخ العلاقات الجزائرية-الموريتانية.

وفي هذا السياق، ثمن الطرفان الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية وما أفضت إليه الدورة الــ19 للجنة المشتركة الكبرى من نتائج تفتح آفاقا واعدة نحو تحقيق شراكة استراتيجية تقوم على مشاريع اقتصادية هامة على غرار مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات ومباشرة عملية فتح بنك جزائري بنواكشوط وإقامة معرض دائم للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير واستغلال حصص الصيد البحري المتاحة من طرف موريتانيا للجزائر.

وتم التأكيد على تمسك قائدي البلدين بتقاليد الدعم المتبادل والتشاور والتنسيق حول القضايا المطروحة في مختلف الفضاءات والمنظمات ذات الانتماء المشترك، وذلك على ضوء قناعتهما الراسخة أن التوترات المشهودة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما ينجر عنها من تحديات تفرض تبني مقاربات مشتركة تستنير أكثر من أي وقت مضى بمبدأ وحدة المصير.

وحمل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير أحمد عطاف نقل أحر تحياته للرئيس عبد المجيد تبون وارتياحه الكبير للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وموريتانيا، مشيدا بدوره البناء وبجهوده الحثيثة في الدفاع عن قضايا وهموم الأمة العربية لاسيما خلال رئاسته الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.