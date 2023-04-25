تيزي وزو: توقيف المعتدي على إمام مسجد أقبيل

أوقفت فرقة الدرك الوطني بتسافت بولاية تيزي وزو المعتدي على إمام مسجد قرية آيت لعزيز ببلدية أقبيل، على بعد 50 كلم جنوب

شرق الولاية، وفق ما جاء ،اليوم الثلاثاء، في بيان صادر عن المجموعة الإقليمية لهذا الجهاز الأمني.



وجاء في نفس الوثيقة التي أصدرتها خلية الاتصال لهذه المجموعة، أن الأمر يتعلق بالمدعو "أ.ع.ر" البالغ من العمر 36 سنة، الذي قام بمحاولة الدخول بقوة إلى قاعة المحاضرات بالمسجد و هو في حالة متقدمة من السكر متلفظا بعبارات السب و الشتم".

وأمام هذا السلوك "حاول إمام المسجد رفقة أخ المتهم إخراجه من المسجد ليقوم المعتدي بدفعه مسببا له كسرا على مستوى ركبة الرجل اليسرى".

ذات المصدر قال إنه قد جرى تقديم المتهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال التحقيق في هذه القضية.

من جهتها أكدت المديرية المحلية للشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها "التكفل بالإمام على مستوى مستشفى عين الحمام", مضيفة أن الإمام قد "خضع لعملية جراحية في ركبته المكسورة وحالته مستقرة حاليا".

كما نددت نفس المديرية بهذا "العمل المنعزل الذي لا يمت بأي صلة بتقاليدنا وديننا"، معلنة أنها ستتأسس كطرف مدني في هذه القضية.