المدية تنصيب محطة لمعالجة المياه ببني سليمان

في ظل أزمة المياه الصالحة للشرب التي تعيشها عدة بلديات بولاية المدية خاصة منها دائرة بني سليمان شرق الولاية التي تتزود من سد كدية أسردون بولاية البويرة، كشفت مديرية الموارد المالية بالولاية أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة تنصيب محطة لمعالجة وتصفية المياه على مستوى سد بني سليمان، خاصة وأن المنطقة تعرف نقصا في المياه بفعل تناقص منسوب سد كدية أسردون.

وأكدت المديرية أن المحطة التي تبلغ طاقة استيعابها 02 مليون م3 من شأنها تغطية حاجيات السكان من هذه المادة الحيوية في الفترة القادمة، إضافة إلى ذلك سيتم الشروع قريبا في حفر منقبين مائيين جديدين في محيط البلدية: الأول على مستوى منطقة (رأس العين) لتعويض المنقب السابق والذي تناقصت فيه المياه بشكل كبير، أما الثاني فجاء بمبادرة من طرف أحد المحسنين بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن كل هذا جاء لتدعيم حصة البلدية من الماء الصالح للشرب للتخفيف من معاناة المواطن في هذا الشأن.