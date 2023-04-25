المدية: سونلغاز تتكبد خسائر جراء الإخلال بشبكات الغاز

أحصت مؤسسة سونلغاز بولاية المدية 72 حالة تعدي وإخلال بشبكات توزيع الغاز تسبب فيها مواطنون ومقاولو أشغال لعدم احترامهم لمحيط الحماية حول المنشآت الغازية.

وأوضحت المؤسسة، حسب بيان إعلامي، أن هذه الممارسات تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي من السنة الماضية، إلى غاية أفريل الجاري 2023، وقد شملت هذه الظاهرة 53 حالة طالت شبكة توزيع الغاز أثناء القيام بأشغال الحفر، و19 حالة بناء بمحاذاة الشبكة أو المنشأة الغازية دون احترام و مراعاة محيط الحماية.

وقد أثر ذلك سلبا على نوعية واستمرارية الخدمة المقدمة للزبائن، و تكبدت المؤسسة خسائر مادية كبيرة للشركة تتضمن كمية الطاقة غير الموزعة، وتكاليف إصلاح ما تخلفه هذه الاعتداءات من أعطاب على مستوى شبكات توزيع الغاز، ناهيك عن الأخطار التي تشكلها على سلامة الأفراد والممتلكات.

و استنادا هذا البيان، فإن توزيع حالات التعدي على شبكات توزيع الغاز يشير إلى تكرر هذه الظاهرة على مستوى إقليم المقاطعة التقنية بالمدية التي سجلت 38 حالة تعدي بين سنة 2022 و 2023 والتي تسجل عددا محسوسا على مستوى كل من بلديات المدية ،ووزرة ،متبوعة بالمقاطعة التقنية للبرواقية التي سجلت 14 اعتداءا تليها المقاطعة التقنية لبني سليمان.

وأضاف البيان، أنه بالنظر لما سبق من أرقام وإحصاءات، يتضح جليا حجم مدى تأثير هذه التعديات على نوعية الخدمة العمومية وميزانيةالشركة، لعدم احترام محيط الحماية القانونية،وفقا لما جاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جوان 2011، المحدد لمحيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز.

وبالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف مديرية التوزيع المدية بهدف تحسين نوعية الخدمة والمتمثلة في عمليات الصيانة الدورية، وضخ الاستثمارات لتقوية الشبكة الكهربائية والغازية وتسخير الموارد المادية والبشرية اللازمة لضمان تدخلات سريعة لفرقها، إلا أن ظاهرة التعدي على الشبكات الكهربائية لا زالت تؤثر سلبا على نوعية واستمرارية الخدمة المقدمة للزبائن.