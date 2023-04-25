الطارف : الإطاحة بعصابة أحياء في الذرعان

تمكنت مصالح أمن دائرة الذرعان بولاية الطارف من تفكيك ووضع حد لنشاط عصابة أحياء اجرامية تعمل على بث الرعب بالأحياء السكنية باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، تنشط على مستوى مدينة الذرعان ولاية الطارف.



العصابة تتكون من 7 أشخاص ينحدرون من ذات المدينة، أعمارهم تتراوح ما بين 20 و 27 سنة.

وقد جرى خلال العملية حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة (سيوف، سكاكين، عصي، شماريخ، قضبان حديدية و قارورة رذاذ مسيلة للدموع) بالإضافة إلى كمية من المؤثرات العقلية.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، وبعد الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق، فتحت ضد أفراد نفس العصابة ملفات قضائية بخصوص "تكوين عصابة أحياء إجرامية تعمل على بث الرعب بالأحياء السكانية باستعمال أسلحة بيضاء محظورة"، و"حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع" مثلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة، وتمت إحالة الجميع أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا.