وصول طائرة تقل رعايا جزائريين من السودان

حطت مساء اليوم الثلاثاء، على أرض الوطن طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي تقل عددا من أفراد الجالية الوطنية في السودان وعائلاتهم.

وذكر التلفزيون العمومي أن الطائرة حطت على أرضية مطار الجزائر الدولي وعلى متنها 94 شخصا من مجموع 120 جزائريا مسجلا بالسودان.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية :"في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة لأوضاع جاليتنا في السودان، وفور تدهور الأوضاع الأمنية المؤسفة في هذا البلد الشقيق، أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمرا بإجلاء أعضاء جاليتنا الراغبين في العودة، في ظروف جيدة، حرصا منه على أمنهم وسلامتهم".

وبحسب ذات المصدر ، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ "أن تشمل عملية الإجلاء والمساعدة، كل رعايا الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك في مقدمتهم أشقاؤنا الفلسطينيون المقيمون في السودان، حيث مست العملية 13 مواطنا فلسطينيا و22 مواطن سوريا".

وذكر في البيان أنه قد" وصل مساء اليوم إلى أرض الوطن، عددٌ من أفراد جاليتنا في السودان وعائلاتهم، وأعضاء سفارتنا بالخرطوم، قادمين من مطار بورتسودان على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي".

وأشاد أفراد الجالية الوطنية، وفقا للبيان، فور وصولهم، إلى أرض الوطن، بدور رئيس الجمهورية وحرصه على تأمين عودتهم السريعة إلى ذويهم.





