البيض: توقيف شخصين وحجز اقراص مهلوسة

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية البيض، من حجز 43 قرص من المؤثرات العقلية وتوقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 34 سنة .

وتعود حيثيات القضية، إثر قيام عناصر فرقة البحث والتدخل بدوريات راكبة على مستوى إقليم الإختصاص ، أين لفت إنتباههم شخصين مشبوهيـن على متن سيارة سياحية، ليتم توقيف السيارة و بعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي، ضبط على 43 قرص من المؤثرات العقلية، أجنبية الصنع مخيأة بإحكام، ليتــم تحويلـهم إلى مقر الفرقة وفتح تحقيـــق في القضيــة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا إجراءات المثول الفوري، أين صدر ضدهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.