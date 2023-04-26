انقطاع التزود بالماء في بلديات العاصمة

ستشهد بعض بلديات الجزائر العاصمة، اليوم الاربعاء والخميس ، إنقطاعا في التزويد بالمياه الشروب بسبب الأشغال.

وقالت "سيال" في بيان لها، أن مؤسسة تسيير محطة تحلية مياه البحر برمجت أشغال صيانة اليوم الأربعاء 26 أفريل إلى غاية الساعة منتصف الليل. حيث وخلال هذه الأشغال سيتم تسجيل توقف تام للإنتاج على مستوى المحطة. مما سيتسبب في انقطاع التزويد بالمياه الشروب على مستوى بعض البلديات.

وسيمس الإنقطاع بلديات بئر خادم كليا، جسر قسنطينة منطقة عين المالحة كليا وعين النعجة، بلدية السحاولة وسط البلدية أحياء 250 مسكن 150 مسكن و1109 مسكن “أفنبوس”، القبة على مستوى ثكنة قيادة القوات البرية وحي 416 مسكن عدل.

بالإضافة كذلك إلى برج الكيفان وسط البلدية وموحوس، بلدية المحمدية حي زورهوني مختار حي الموز عدل أحياء 700 مسكن 310 مسكن 225 مسكن 138 مسكن الليدو تاماريس الصنوبر البحري.

أما يوم الخميس فسيمس الإنقطاع بلدية باب الزوار كليا.