المدية: استهداف ربط50 مدرسة بغاز البروبان

في إطار الجهود المبذولة من اجل ضمان التكفل الامثل بالتلاميذ المتمدرسين وتوفير كافة ظروف التمدرس اللائقة

وبغرض ضمان توفير الغاز خصوصا بالمدارس التي لا تتوفر على الربط بشبكة الغاز والتي تتزود في الوقت الراهن بمادة المازوت .

تعكف السلطات الولائية على دراسة ملف التدفئة المدرسية خاصة بالمناطق النائية ببلديات ولاية المدية للشروع في ربط 50مدرسة بصهاريج غاز البروبان كبديل صحي وامن

و من المقرر الشروع في تنصيب هذه الصهاريج بداية من هذا الخميس بتكلفة مالية فاقت 7ملايير سنتيم بتمويل صندوق التضامن وااضمان للجماعات المحلية، مع برمجة لقاء تقييمي الاسبوع المقبل للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات المسداة ، والحرص على تسريع عملية تنصيب صهاريج غاز البروبان ،لتوفير تدفئة صحية وامنة.