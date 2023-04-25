عون يأمر بتسريع بعث المشاريع المتوقفة

شدد عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على تسريع بعث بعض المشاريع المتوقفة وفقا للمخطط المسطر له، واحترام أجندة وتعهدات مسيري هذه المجمعات.

وخلال لقاء جمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مع رؤساء المجمعات الصناعية تحت الوصاية بغية تقييم وضعية القطاع الصناعي العمومي معالاطلاع على واقع هذه المجمعات الصناعية، آفاقهم المستقبلية والصعوبات التي يواجهونها، عبّر الوزير عن نظرته لأداء هذه المجمعات وعلى الدور الذي يجب أن تلعبه للنهوض بالقطاع الصّناعي، كما حدد طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط هذه المجمعات بالإدارة المركزية، مسديا جملة من التوجيهات التي تتعلق بضرورة مضاعفة المجهودات لاسيما فيما تعلق بتحسين الحوكمة ونمط التسيير من خلال استغلال كل الإمكانيات ووسائل الإنتاج وكذا الاعتماد على عقود النجاعة لتحسين جودة المنتجات. كما قام مسؤولو المجمعات كل في اختصاصه باستعراض الوضعية الحالية من حيث إمكانيات الإنتاج وحصص التسويق، وخطط التطوير لتمكينهم من المساهمة الفعلية في تطوير القطاع الصناعي في الجزائر.

وأسدى الوزير في ختام اللقاء، جملة من التعليمات، تخص ضرورة تفعيل دور ومكانة مجالس الإدارة في تسيير هذه المجمعات، ومراقبتها لمدى وتقييم الأداء ونمط التسيير.