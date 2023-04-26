المدية: القمامة تحاصر حي الوئام بشلالة العذاورة

استنكر ممثلو المجتمع المدني بشدة الوضعية التي صار عليها هذه الأيام الصيفية الحارة بامتياز بفعل انتشار الفضلات والقاذورات المنزلية التي باتت تحاصر حي الوئام الشعبي ببلدية شلالة العذاورة في المدية، وتحولت بمرور الأيام في ظل صمت السلطات إلى مفرغة عشوائية أساءت كثيرا لمحيط الحي وللبيئة وباتت تهدد الصحة العمومية للسكان، ويبقى الغريب حسب رئيس الاتحاد العام لمكتب المجتمع المدني أنه رغم حملات النظافة الأسبوعية التي تسهر عليها مصالح البلدية إلا أنها لا زالت لم تمتد إلى هذا الحي للتخلص منها، دون الحديث عن وعد أحد المنتخبين الذي رغم أنه عاين الوضعية ووعد بالتدخل للقضاء على هذه المزبلة التي صارت تنذر بمخاطر كثيرة خاصة على أطفال الحي هذه الأيام مع انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة.