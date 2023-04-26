إحباط محاولة إدخال كمية معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية ببسكرة، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان وزارة الدفاع.

وأضاف ذات البيان، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أفريل 2023، عديد العمليات، حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (20) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (04) قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (5246) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (129) شخصا وضبطت (17) مركبة و(35) مولدا كهربائيا و(50) مطرقة ضغط و(05) أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (09) أشخاص آخرين وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقيتي (02) صيد، و(4,5) قنطار من مادة التبغ، وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(89) طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (15899) لتر بكل من إن قزام والوادي وتبسة والطارف وسوق أهراس، يضيف البيان.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (189) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (203) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.