تيبازة: تواصل عملية البحث عن الصياد المفقود لليوم الثاني

تتواصل اليوم عملية البحث عن الصياد المفقود في البحر في شاطئ اخلفاين ببلدية الارهاط في تيبازة لليوم الثاني على التوالي، بعد حادث اصطدام بين سفينة لصيد سمك أبو سيف وباخرة لنقل البضائع على بعد 12 ميل بحرية على شاطئ الارهاط.

وتشن وحدات الحماية المدنية ووحدات خفر السواحل بتيبازة منذ صبيحة أمس عملية بحث عن صياد مفقود بعد حادث تعرض سفينة لصيد سمك أبو سيف لاصطدام بسفينة تجارية ، كما تعرض بحار آخر من طاقم الفسينة لجروح ليتم نقله إلى مستشفى سيدي غيلاس لتلقي العلاج.

وأشارت مصادر محلية أن السفينة المختصة في صيد سمك أبو سيف بطول 10 أمتار والتي كان على متنها طاقم من 5 صيادين صدمتها سفينة لنقل البضائع في عرض البحر شمالي مدينة الأرهاط غربي تيبازة في حدود الساعة 06 و30 دقيقة، لتصيبها بأضرار بليغة في الجانب.

وفور الحادث القى أحد الصيادين يبلغ من العمر 26 سنة بنفسه في البحر حيث ليختفي بعدها، وتجندت فرق الحماية المدينة وخفر السواحل للبحث عنه، فيما أصيب شخص آخر يبلغ من العمر 48 سنة لجروح تم نقله إلى مستشفى سيدي غيلاس لتلقي العلاج، بينما

نجا ثلاثة بحارة آخرون كانوا على متن السفينة من الحادث، وينحدر 4 صيادين من بلدية بوهارون فيما ينحدر الخامس من بلدية قوراية.

وكانت مصالح الحماية المدنية بتيبازة قد أعلنت أمس عن إنقاذ 03 أشخاص وإصابة 01 شخص والبحث عن شخص مفقود في عرض البحر على إثر حادث إصطدام بين باخرة لنقل سلع وقارب صيد بولاية تيبازة.

وأشارت إلى تدخل مصالحها على الساعة 09 و 20 دقيقة، لأجل حادث اصطدام بين باخرة لنقل السلع و قارب لصيد طوله 10 متر لصيد سمك أبو سيف، على بعد 13 كلم عرض شاطئ إيخليفاين ببلدية الأرهاط.

وأشارت إلى أن الحادث الطي وقع قبالة سواحل قوراية خلف ضحية واحدة متعددة الإصابات واعية، في حين تم إنقاذ ثلاثة آخرين في صحة جيدة، بالإضافة إلى ضحية مفقودة في عرض البحر ، فيما تبقى عملية البحث جارية، من قبل غطاسي الحماية المدنية، بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة بدعم من فرق مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر وفرق الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء.

كما تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية هامة متمثلة في، 28 غطاس + 08 زوارق نصف صلبة ، 02 سيارات إسعاف ، 02 شاحنات انقاذ .