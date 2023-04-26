تيبازة: إنقاذ خمسينية بعد سقوطها في بئر

تمكنت مصالح الحماية المدنية بتيبازة من انقاذ امرأة خمسينية بعد سقوطها في بئر بحي محطة البنزين بالناظور في تيبازة.

وأشارت مصالح الحماية المدنية بتيبازة إلى تدخل اسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بشنوة، على الساعة 08 و 13د من أجل انقاذ شخص سقط في بئر، بحي محطة البنزين، ببلدية الناظور.

أشار المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة ، النقيب مشاليخ محمد أن الضحية إمرأة خمسينية كانت ترعى الغنم غير بعيد عن مقر سكناها لتتعرض لسقوط مفاجئ في البئر ، وفور تلقيها نداء تدخل فرق الإنقاذ وتمكنت من انتشالها من البئر ، حيث تعرضت لاصابات خفيفة في اليد و الرجل، اسعفت و نقلت الى مستشفى تيبازة.