هذا تصنيف الجزائر ضمن أفضل أذكى المدن في إفريقيا

يشير مؤشر المدينة الذكية لسنة 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ، الواقع في لوزان ، سويسرا، إلى أن المدن الأفريقية تعد ضمن آخر المدن في العالم.

بالنسبة لهذا الترتيب في عام 2023، تعتبر الجزائر العاصمة من بين الدول الخمس الأوائل بين المدن الأذكى في إفريقيا. وجاءت العاصمة الجزائرية في المرتبة 123 على مستوى العالم والثانية على المستوى الإفريقي. العاصمة المصرية القاهرة هي الأولى في إفريقيا، لكنها تأتي في المرتبة 108 في العالم.

وفي هذه المراكز الخمسة الأولى، تحتل الرباط المرتبة الثالثة في إفريقيا والمرتبة 126 على مستوى العالم. وتليها نيروبي في المرتبة 131 عالميا وتونس في المرتبة 137 عالميا والخامسة إفريقيا.

ويعتمد تصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية على عدة معايير حيث يقوم بتقييم استخدام التطورات التكنولوجية الجديدة من قبل هذه المدن. لهذا العام، أخذ المعهد بعين الإعتبار استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الطب عن بعد، والتنقل الإلكتروني، الاقتصاد الرقمي، التحول البيئي والاتصال الرقمي. كما أوضحت المؤسسة أنه لإجراء دراستها، سألت "ما لا يقل عن 20.000 مواطنا عن الحياة في مدنهم فيما يتعلق بالأولويات التي يعتبرونها أكثر حيوية بالنسبة لهم، كوضعية الإسكان المستدام وازدحام الطرق، بالإضافة إلى خلق فرص العمل والمساحات الخضراء من خلال المعلومات وتقنيات الاتصال.

على المستوى العالمي، سلط تصنيف 2023 الضوء على التقدم الذي أحرزته مدينة زيورخ بسويسرا، والتي احتلت المركز الأول. تليها مدينة أوسلو في النرويج في المرتبة الثانية وكانبيرا في أستراليا في المرتبة الثالثة.