غليزان: توقيف مروجي المؤثرات العقلية بحوزتهما أسلحة بيضاء وذخيرة.

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي بالقطار من توقيف شخص مبحوث عنه بموجب أمر بالقبض مع حجز 84 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع ومبلغ مالي من عائدات الترويج وسلاح أبيض محظور، وهذا بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بوجود شخـص بمدينة القطار مبحوث عنه من لدن الجهات القضائية بإحدى الولايات الغربية عن جنحة الحيازة والعرض

والتسليم لمواد وأدوية خصائص مخدرة ومؤثرة عقليا وبعد تفعيل العنصر الاستعلاماتي وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، ليتم توقيفه مع حجز المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم المقدر بــ: 675500 دج. بالمقابل أوقفت عناصر الأمن الحضري الأول بوادي أرهيو شخصا بحوزته 122 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وسيف،

بالإضافة إلى كمية من الذخيرة. وقد قدم المروجان أمام الجهات القضائية.