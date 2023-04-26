جديد قضية طعن إمام مسجد مغنية

أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة مغنية (تلمسان) المعتدي على إمام مسجد ببلدية مغنية.

وأوضح بيان خلية الاتصال للأمن الولائي، اليوم الأربعاء، أن الأمر يتعلق بالمدعو "س.م" البالغ من العمر 49 سنة، المنحدر من بلدية حمام بوغرارة والذي قام بطعن إمام مسجد "علي بن أبي طالب" بحي "المطمر" بمغنية، سعيد تامتري، بتاريخ 23 أبريل الجاري بعد خروجه من صلاة الظهر متسببا له في جروح بليغة.

وجاءت عملية توقيفه بعد التحريات الميدانية وتتبع تحركاته بالقرب من أحد الشوارع ببلدية حمام بوغرارة بعدما أبدى مقاومة شديدة بسلاح أبيض، حسب نفس البيان.

وقد تم تقديم هذا الشخص الذي له سوابق قضائية تتعلق أيضا بأعمال عدوانية اتجاه الأئمة ومدرسي القرآن الكريم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية، كما أشير إليه.

وبهذا لخصوص، أصدر مجلس قضاء تلمسان، اليوم الاربعاء، بيانا حول واقعة الإعتداء على إمام مسجد علي بن أبي طالب بمغنية بتاريخ 23/04/2023، مشيرا إلى ان المعتدي المدعو "س.م" مختل عقلي.

وحسب بيان للمجلس، وتبعا لنتائج التحقيق الابتدائي من طرف مصالح أمن دائرة مغنية وبعد إخضاع المعني بالأمر لفحص طبي من طرف طبيب الأمراض العقلية تبين أنه مختل عقليا وغير مسؤول جزئيا عن أفعاله.

وقد أمر قاضي التحقيق بوضعه بالمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بسيد الشحمي بوهران بموجب قرار أمر مؤرخ في 25/04/2023 وتم تنفيذه بذات اليوم.

من جهتها، أكدت المديرية الولائية للشؤون الدينية والأوقاف لوأج أنه تم التكفل بالإمام بمصلحة الاستعجالات الطبية للمركز الاستشفائي الجامعي "تيجاني دمرجي" لتلمسان حيث خضع لعملية جراحية على مستوى المعدة، مشيرة الى أن مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووالي تلمسان قاما بزيارته بذات المصلحة الاستشفائية للاطمئنان على وضعه الصحي.