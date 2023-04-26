فرقة متخصصة في رصد سرقة الكهرباء والعدادات

تم على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة استحداث فرقة متخصصة في رصد حالات سرقة الكهرباء والتحايل على أجهزة قياس الطاقة المستهلكة، حسبما أفادت به هذه المديرية، اليوم الأربعاء، في بيان لها.

وأوضحت المديرية أن "فرقة الطاقة" رصدت، في أيامها الأولى، أكثر من 50 حالة تحايل وسرقة موصوفة في نطاق البلديات السبعة التي تزودها المديرية بالكهرباء والغاز"، مشيرة أنه من بين تداعيات هذه الظاهرة "زيادة غير مسموحة في نسبة ضياع الطاقة التي تكبد الشركة خسائر مادية معتبرة" وهو ما يعد أيضا "تعدي على ممتلكات الشركة وتجهيزاتها المسخرة لتقديم خدمة لجميع افراد المجتمع".

وأضافت أنه تم رصد عدة مظاهر لحالات سرقة الكهرباء والتحايل على العدادات، منها "الربط المباشر دون المرور بالعداد أو تمرير جزء فقط، التزود مباشرة من الشبكة وغيرها من السلوكيات الخطيرة واللا مسؤولة" تنجر عنها تداعيات كالتأثير على الشبكة الكهربائية ونوعية الخدمة والتسبب في انقطاعات "يدفع ثمنها كل الزبائن الممونين من نفس الشبكة واهدار المال والممتلكات التي من شأنها الرفع من قيمة الاستثمارات الموجهة للتحسين الخدمات في الشركة".

كما حذرت المديرية كذلك من "خطر التكهرب الذي يهدد الشخص السارق للطاقة وتعريض الغير لأخطار التكهرب تصل الى الحروق وعجز وحتى الموت في بعض الأحيان".

ومن أجل تفادي كل هاته الانعكاسات السلبية المنجرة عن سرقة الكهرباء دعت المديرية جميع المواطنين للتبليغ عن هاته السلوكات بالاتصال على الرقم المختصر 3303 أو أقرب وكالة تجارية للقيام بالإجراءات اللازمة.