سيدي بلعباس: تحييد نشاط "عصابة مواشي" ببن باديس

نجحت قوات الشرطة لأمن دائرة بن باديس بولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية من وضع حد لنشاط جمعيات اشرار اختصت في سرقة المواشي، وذلك من خلال عمليتين متفرقتين مكنتا من استرجاع 18 رأسا من الغنم المسروق، نظير توقيف 6 افراد مثلوا جميعا امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بن باديس التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس.

وكانت مجريات التحقيق قد أكدت قيام اللصوص بالتخطيط الجيد لعمليات السرقة مستغلين ظرفي الليل وتعدد الجناة، وهم الذين تبين استعانتهم بمركبتين نفعيتين استعملتا في نقل قطيع مسروق من المواشي انطلاقا من احدى القرى المتواجدة بالمخرج الجنوبي لبلدية بن باديس صوب وجهة مجهولة، قبل توزيع رؤوس الاغنام على افراد الشبكة بالتساوي.

وعادة ما تعرف العديد من بلديات سيدي بلعباس مع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك عمليات سطو مبرمجة على الاسطبلات الكائنة بالمناطق المعروفة بتربية المواشي، وهو ما دفع بمصالح امن ولاية سيدي بلعباس الى التبليغ عن كذا عمليات لاجل قطع دابر العصابات المختصة في المجال.