الوزير السابق حمداني في ذمة الله

توفي، اليوم الأربعاء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق، عبد الحميد حمداني، بعد صراع مع المرض بمستشفى مصطفى باشا.

وبعث وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، رسالة تعزية جاء فيها "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ وفاة أخي وزميلي عبد الحميد حمداني الوزير الأسبق لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية".

وأضاف "إثر هذا المصاب الجلل، لا يسعني سوى أن أعرِب لعائلة الفقيد، باسمي وباسم كافة إطارات وعمال الوزارة، بتعازي الخالصة وأشاطركم ألمكم وأحزانكم برحيله".

وختم الوزير رسالته "بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إليكم بتعازي القلبية الحارة وبمشاعر المواساة والتعاطف، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد واسع رحمته و يسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه ويلهمكم وأحبابه الصبر والسلوان .. إنا لله و إنا إليه راجعون".