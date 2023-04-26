محاولة اختطاف تلميذة بالبليدة

أثار حادث محاولة اختطاف تلميذة بالطور المتوسط في البليدة، غضب عائلة الضحية وموجة استياء كبيرة في أوساط أولياء التلاميذ.

وفور انتشار الخبر تدخلت مصالح الأمن وفتحت تحقيقا حول خلفيات الحادث لكشف هوية المشبوهين من وراء العملية، خصوصا وأن خبرا انتشر بأن "عصابة " تتعمد "استدراج" التلاميذ بالطور المتوسط.

نددت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ بما حدث ودعت إلى تعزيز الأمن في محيط المؤسسات التربوية، خاصة في أوقات الالتحاق ومغادرة مقاعد الدراسة، وتحسيس الأولياء أيضا بضرورة مراقبة أطفالهم القصر، وتنبيههم إلى مثل هذه الحوادث والسلوكيات التي أصبحت تتكرر تنشر الرعب بين الجميع. ويحرص الأولياء قدر المستطاع على مرافقة أبنائهم مذكرين أن محاولة اختطاف تلميذة بالطور الابتدائي تم تسجيلها الأسبوع الذي سبق عيد الفطر المبارك، ببلدية أولاد سلامة، أين سمح تدخل مواطنين من إنقاذ الضحية والقبض على شخص مشبوه.