سيدي بلعباس: الإيقاع بشبكة ترويج المهلوسات

أحكم خلال الساعات القليلة الماضية أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بوجبهة البرج بولاية سيدي بلعباس قبضتهم على ما يعادل الـ1200 قرصا مهلوسا وهي التي ضبطت على مستوى نقطة تفتيش بالطريق السيار شرق – غرب غير بعيد عن إقليم بلدية عين البرد 25 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس بعد أن تقرر إخضاع ما كان على متن سيارة أجرة إلى التفتيش بعد أن راودت رجال الدرك شكوك بخصوص ما كان وسط حقائب المسافرين من أغراض.

وقد عثر على كمية المؤثرات العقلية في حقيبة ظهر رياضية خاصة بأحد ركاب وهي مخبأة ومموهة بإحكام، قبل أن يتم توقيف 03 أشخاص لهم علاقة بالقضية إتباعا تتراوح أعمارهم ما بين (30-50) سنة سيتابعون من أجل جناية تهريب بضاعة على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وجنحة مخالفة أحكام الرقابة الأمنية والتقنية والإدارية باستعمال الأدوية ذات خصائص مخدرة ومؤثرة عقليا. وكان أفراد الدرك قد أوقفوا في بادئ الأمر المسافر المشتبه فيه قبل أن يتم اقتياده لمقر الفرقة، قبل أن يفضي التحقيق المعمق إلى توقيف شخصان من أفراد الشبكة الإجرامية الجهوية التي تنشط عبر عدة ولايات من الغرب الجزائري.