حرائق: إجراءات استباقية لحماية المحاصيل الزراعية

أعدت المديرية العامة للحماية المدنية إجراءات استباقية لحماية المحاصيل الزراعية من أخطار الحرائق على مستوى المستثمرات الفلاحية عبر الوطن، كما أعلن عن ذلك اليوم الأربعاء بولاية المنيعة المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بذات السلك النظامي .

وأوضح العقيد فاروق عاشور لدى إشرافه رفقة السلطات الولائية على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية لفائدة الفلاحين بولايات الجنوب "أن المديرية العامة للحماية المدنية أعدت مخططا وإجراءات استباقية لحماية المحاصيل الزراعية من أخطار الحرائق على مستوى المستثمرات الفلاحية عبر الوطن سواء تعلق الأمر بالطبيعة من خلال ارتفاع درجات الحرارة أو تلك الحرائق الناجمة عن آلات الحصاد التي قد تسبب فيها الجرارات أثناء حملة الحصاد والدرس".

وأكد في ذات السياق أن مصالح الحماية المدنية وبالتعاون مع المصالح الفلاحية وكافة الجهات المعنية ستقوم بإعداد ورشات تدريبية تطبيقية لمستعملي آلات الحصاد وكيفية التعامل مع الحرائق أثناء حملة الحصاد والدرس، بما يساعد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي قد تمكنهم من السيطرة على الحرائق في وقت وجيز، وتفادي القدر الممكن من الخسائر.

وأبرز ذات المسؤول أن الحماية المدنية تسخر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمرافقة المستثمرين الفلاحيين قبل وأثناء وبعد وقوع أي طارئ من خلال المخطط التدخلي الذي أعدته المديرية العامة للحماية المدنية.

وأشار العقيد عاشور أن اختيار ولاية المنيعة لإطلاق هذه الحملة الوطنية يكمن في اعتبارها قطبا فلاحيا رائدا خاصة في مجال إنتاج الحبوب الأمر الذي أخذته المديرية العامة للحماية المدنية بعين الاعتبار، لكون حملة الحصاد والدرس ينتظر أن تنطلق بها في منتصف شهر ماي المقبل.