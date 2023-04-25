لجنة وزارية مشتركة بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب

حلت صبيحة اليوم الأربعاء لجنة مبعوثة من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى ولاية غليزان، وبالضبط إلى المنطقة الصناعية سيدي خطاب تضم قطاعات المالية، الصناعة والإنتاج الصيدلاني والفلاحة والتنمية الريفية بغرض الوقوف على وضعية المنطقة. وهذا بعد مساع حثيثة لوالي غليزان بإيجاد الحلول الكفيلة لرفع المشاكل والعراقيل التي تعرفها المنطقة الصناعية سيدي خطاب في شطرها 500 هكتار، لاستقبال المستثمرين وتوطين المشاريع الصناعية التي من شأنها خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل لفائدة شباب الولاية.

وبمقر الديوان، عقدت جلسة عمل بحضور السلطات الولائية، ومديري القطاعات المعنية، حيث تم تقديم عرض حال عن أشغال التهيئة الجارية بالمنطقة وآفاقها.

للإشارة فإن الولاية منذ يومين فقط قد تحصلت على الموافقة المبدئية من قبل الهيئات الحكومية المختصة لرفع التجميد عن عملية التهيئة للمنطـقة الصناعية في شطرها الثاني وكذا موافقة اللجنة الوزارية المختصة لإعادة تصنيف المنطقة كمنطقة صناعية بعدما كانت فلاحية، وهذا من شأنه أن يسمح للمستثمرين أن يتحصلوا على عقودهم وتسوية وضعيتهم، كما تطمئن الولاية بالموازاة المستثمرين الجدد لاختيار ولاية غليزان لتوطين مشاريعهم واستثماراتهم لما لها من الامتيازات والمنافذ الحيوية.

وبعد ذلك تنقل أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة إلى المنطقة الصناعية سيدي خطاب، حيث تم معاينة أشغال التهيئة وكذا مختلف المصانع والوحدات الجاري تجسيدها.