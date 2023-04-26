التحسيس بأهمية معالجة فضلات الدجاج قبل استعمالها

حذرت مصالح مديرية البيئة لولاية المدية مستعملي فضلات الدجاج من الفلاحين والمزارعين ومختلف المنتجين للمحاصيل الزراعية بالآثار السلبية عند استعمال هذه الفضلات مباشرة في الزراعة كسماد بدون معالجة أولية أو تحاليل حول مكوناتها على التربة والنبات والإنسان.

وقد تم التطرق خلال حصة "عالم الريف والفلاحية" التي تبثها كل يوم أربعاء إذاعة المدية الجهوية بحضور المصالح الفلاحية لأهم التوصيات الواردة في التعليمة لاسيما توعية المنتجين ومستعملي هذه النفايات والفلاحين بالآثار السلبية عند استعمالها مباشرة في الزراعة كسماد بدون معالجة أولية أو تحاليل حول مكوناتها على التربة والنبات والإنسان، على اعتبار بأن هذه النفايات تعتبر نفايات خاصة حسب أحكام المرسوم التنفيذي 06-104 المؤرخ في 28 فيفري 2006.

وحسب المعلومات المتوفرة بشأن هذا الملف، فإن عمليات التحسيس ستستهدف المزارعين، منتجي هذه الفضلات باعتبارها نفايات خاصة، الجامعين لها، ناقليها، إلى جانب مختلف مستعمليها، وتشير المعطيات بأن هذه الفضلات التي كثر استعمالها في السنوات الأخيرة في الزراعة والتكثيف، من منطلق أنها سماد طبيعي، تتضمن مواد مضرة بالصحة العمومية، لاحتوائها على مضادات حيوية، هرمونات، مضادات طفيلية ولاسيما مادة النترات التي قد تكون ضمن السماد.

في هذا الصدد يدعو الأخصائيون، إلى وجوب غسل هذه الفضلات،تجفيفها في الهواء، وتحليلها للتأكد من خلوها من المواد السامة أو بقايا المولد الكيميائية، ومن ثم استعمالها، كسماد طبيعي في مختلف الزراعات، لتفادي الوقوع في أي مشاكل صحية محتملة في حال استهلاك الخضر كالبطاطا على البيئة والإنسان، والمحاصيل، والاقتصاد الوطني.