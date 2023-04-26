بيان هام بخصوص تأشيرة المملكة المتحدة

أعلنت هيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة عن إرجاء "قصير المدة" في اعتماد نظام الدفع الرقمي للتأشيرات في الجزائر،

وذلك لأسباب تقنية، بحسب بيان صادر عن الهيئة تلقت "الخبر" نسخة منه. وكان من المقرر أن تدخل التغييرات في نظام دفع طلبات التأشيرة التي تم الإعلان عنها في 5 أفريل الجاري حيز التنفيذ في 11 ماي.

وسيستمر مقدمو طلبات التأشيرة في الجزائر، وفق البيان، في الاختيار بين الدفع نقدًا في مركز طلبات التأشيرة أو استخدام الموقع الرسمي للحكومة البريطانية. وعبرت هيئة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة عن اعتذاراتها لأي إزعاج قد يسببه هذا الأمر.