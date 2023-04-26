الطارف: لجنتا تحقيق في حادثة مستشفى البسباس

شكل والي الطارف، في اجتماع رسمي، لجنة محلية برئاسة المفتش العام للولاية للتحقيق في حادثة سوء التكفل بحالة استعجالية بمستشفى البسباس فجرتها عضوة بالمجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة قبل أسبوعين واتهمت مدير الصحة والطاقم الطبي لمستشفى البسباس بالتهاون والتقصير الذي أدى إلى وفاة مريض مصاب بالتسمم إثر عملية انتحار.

وقد أثارت الحادثة ضجة واسعة وبيانات رسمية متضاربة، حيث شكل وزير الصحة من جهته حسب مصادرنا لجنة من خبراء مصالحة المختصة ستحل بولاية الطارف بداية الأسبوع القادم.

وقد تناولت "الخبر" في عددها أول أمس هذه الحادثة مع ردود أفعالها والبيانات المضادة بعد مطالبة رئيس المجلس الشعبي الولائي برحيل مدير الصحة دون رد ولا تعقيب من طرف الوالي والمدير المغضوب عليه.