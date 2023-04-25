لاعب "الخضر" ضمن اهتمامات عملاق فرنسا

يبدو أن مغامرة الدولي الجزائري رامز زروقي مع نادي توانتي أنشخيده الهولندي ستصل إلى نهايتها هذا الصيف بعدما تزايد عدد الفرق المهتمة بخدمات صاحب الـ24 عاما.

وكان زروقي قريبا من المغادرة الصيف الماضي إلى أحد كبار الدوري الهولندي في صورة فينورد روتيردام أو أجاكس أمستردام لولا تشبث نادي توانتي بخدماته والمطالب المالية الكبيرة التي اشترطها لتسريحه.

وانتقل الاهتمام إلى خارج هولندا بعدما كشفت عدة مصادر أن عملاق الدوري الفرنسي أولمبيك مرسيليا يدرس إمكانية التعاقد مع الدولي الجزائري في فترة الانتقالات الصفية المقبلة.

وحسب ما نقلت مواقع الكترونية قريبة من الناديين (توينتي ومرسيليا) فإن نادي الجنوب الفرنسي يسعى لتعويض ماتيو غندوزي بسبب تشابه أدوار اللاعبين فوق أرضية الملعب.