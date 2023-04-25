"الخضر" يواجهون تونس بعنابة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، توصلها إلى اتفاق مع نظيرتها الجزائرية من أجل تنظيم لقاء ودي بين منتخبي البلدين شهرا جوان المقبل بعنابة.

وجاء في بيان ذات الهيئة "اتفقت الجامعتين التونسية والجزائرية لكرة القدم على إجراء مقابلة دولية ودية بين أكابر المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري وذلك يوم 20 جوان 2023 بملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، على الساعة الثامنة والنصف مساء".

وكانت آخر مقابلة جمعت المنتخبين في نهائي كأس العرب بقطر شهر ديسمبر 2021، وذلك في غياب العناصر المحترفة في أوروبا، وشهدت تفوق أشبال بوقرة بهدفين دون مقابل بعد اللجوء للوقت الإضافي ما سمح للجزائر بالتتويج بأول كأس عرب تحت رعاية "الفيفا".

وتحت قيادة الناخب الوطني جمال بلماضي فاز "الخضر" على نسور قرطاج في مناسبتين وديتين، الأولى في 26 مارس 2019 بالبليدة بهدف مقابل صفر من تسجيل بونجاح (ضربة جزاء)، والثانية في 11 جوان 2021 بتونس بهدفين دون مقابل من تسجيل بونجاح ومحرز.

وستكون هذه المقابلة فرصة للمنتخب الوطني من أجل العودة إلى مدينة عنابة بعد 12 سنة، حيث تعود آخر مواجهة إلى شهر جوان 2011 حين فاز أشبال الناخب الوطني عبد الحق بن شيخة على نظيرهم المغربي بهدف لصفر في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012.