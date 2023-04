Les "verts" affronteront la Tunisie à Annaba

La fédération tunisienne de football est parvenue à un accord avec son homologue algérienne pour organiser un match amical entre les sélections nationales des deux pays en juin à Annaba, a annoncé ce mercredi la fédération tunisienne de football.

"Les fédérations tunisienne et algérienne de football sont parvenues à organiser un match amical entre les séniors de la sélection tunisienne et la sélection algérienne, et ce, le 20 juin 2023 au stade 19 mai 1956 dans la ville algérienne Annaba, à 20:30", lit-on dans un communiqué de fédération tunisienne de football.