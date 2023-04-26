بيان الديوان الوطني للحج والعمرة

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له اليوم الأربعاء، المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لعام (1444هـ/2023 م) إتباع وإتمام الإجراءات والخطوات الإدارية الخاصة بهذه الشعيرة الدينية قبل تاريخ 15 ماي المقبل، مذكرا بأن تكلفة الحج لهذا الموسم تقدر بـ 770.000,00 دج، شاملة لتذكرة السفر.

وفي هذا الإطار، يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة أنه على المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام "إتمام وإتباع الإجراءات والخطوات الإدارية قبل تاريخ 15 مايو 2023، وفق الترتيب الآتي: التوجه في أقرب وقت إلى مصالح البلدية للحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم, التوجه إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقا بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة للحصول على الدفتر الصحي وشهادة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 وشهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج".

وبعدها -يضيف المصدر ذاته- يتعين على المعنيين "التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 770.000,00 دج شاملة لتذكرة السفر، مرفوقا بـ جواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن 06 أشهر، شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم, شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية للحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج المقدرة بـ 600.000,00 دج ووصل دفع تذكرة السفر المقدرة بـ 170,000,00 دج."

كما أشار الديوان إلى أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الزمنية المحددة لها".