سلطة الضبط تطلب توضيحات من قناة "الحياة"

طلبت سلطة ضبط السمعي البصري، اليوم الأربعاء في بيان لها، توضيحات من القناة التلفزيونية الخاصة "الحياة تي في" بشأن النداء الذي وجهته طفلة مقيمة بمركز الطفولة المسعفة تطلب من خلاله عودة أمها، معتبرة أن تعريض هذه الطفلة للتشهير الإعلامي قد ينتج عنه مخاطر وعواقب نفسية مستقبلية عليها.

وجاء في البيان: "بعد أن أخذت سلطة ضبط السمعي البصري علما عقب النداء الذي وجهته طفلة مقيمة بمركز الطفولة المسعفة، تطلب من خلاله عودة أمها بواسطة القناة التلفزيونية الخاصة الحياة TV في اليوم الثاني لعيد الفطر وما خلفه هذا النداء من ردود فعل مختلفة بكثير من العواطف والتفاعل التضامني وهو أمر طبيعي في مثل هذه الحالات التي تعكس وضعا إنسانيا مؤلما ولكنه بالمقابل يتعارض مع القوانين الوطنية والدولية التي تطالب بحماية فئة الطفولة".

وفي هذا الإطار --يضيف نفس المصدر-- "قامت السلطة بمراسلة القناة، حيث اعتبرت أن تعريض هذه الطفلة للتشهير الإعلامي دون رخصة من أي جهة قد ينتج عنه مخاطر وعواقب نفسية مستقبلية عليها، خاصة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وعليه تطلب توضيحات من القناة حول هذا الموضوع الحساس".