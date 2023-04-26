جراحة الأسنان: تطمينات الوزارة بخصوص مواد التخدير

أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم الأربعاء، اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة للحد من تذبذب في التزويد بمواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان.

وجاء في بيان الوزارة:" للحدّ من تذبذب في تزويد السوق الوطنية بمواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان، اتخذت مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كافة الإجراءات اللازمة لتزويد عيادات جراحة الأسنان عبر منح برنامج استيراد تُقدّر بحوالي 250.000 علبة، تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة، تكفي لاستجابة معدلات الاستهلاك الوطنية لهذه المواد وسيتم استلام 100.000 وحدة منها خلال الأسبوع المقبل".

واضاف البيان " تُعلم مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن أسباب هذا التذبذب راجع إلى عوامل خارجية، تخص توقف تزويد السوق الوطنية بهذه المادة من طرف أكبر الموردين لهذا النوع، ومطالبة مورد آخر برفع الأسعار إلى ما يفوق ثلاثة أضعاف معدّلات السعر العادية"، معلنة أنه "تمّ التحكم في الأسعار المقترحة من طرف المورد الثاني من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة لتحديد أسعار الأدوية، وهذا تفاديا لانعكاسات ارتفاع الأسعار على جراحي الأسنان والمرضى على مستوى العيادات".

وختمت الوزارة بيانها "تطمئن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الرأي العام الوطني، أنه بغرض ضمان الوفرة المستمرة لهته الأدوية الأساسية والقضاء الكلي على مشكل التذبذب في تزويد العيادات بهذه المواد، تم اعتماد ثلاث مشاريع للإنتاج المحلي لمواد التخدير ستنطلق بمراحل التوضيب الثانوي خلال الأشهر المقبلة مع شرط المرور التدريجي للإنتاج بنمط كامل (وحدة بوهران، الثانية في تيبازة وأخرى على مستوى ولاية باتنة)".