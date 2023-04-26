صدور الحكم في حق المعتدي على إمام بتيزي وزو

أصدرت محكمة عين الحمام شرق ولاية تيزي وزو، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بالسجن النافذ لأربع سنوات في حق الشخص الذي اعتدى، ليلة الأحد إلى الإثنين، على إمام مسجد قرية آث لعزيز ببلدية أقبيل، حسبما أفاد به بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وجاء في بيان المحكمة أن "بعد توقيف المشتبه فيه و تقديمه اليوم الأربعاء أمام نيابة الجمهورية بمحكمة عين الحمام تمت متابعته وفقا لإجراء المثول الفوري عن تهمة الاعتداء بالعنف على موظف خلال أداء وظيفته، طبقا للمادة 148، الفقرة 01، من قانون العقوبات و تمت إدانته من أجلها وعقابه بأربع سنوات حبسا نافذا و100.000 دج غرامة مالية مع إيداعه بالمؤسسة العقابية".

وذكر بيان النيابة العامة أن "المعتدي (أ.ع) قام بتاريخ 23 أفريل 2023 على الساعة 00 سا و50 د بالاعتداء على الإمام (ط.أ)" وأن "الاعتداء وقع بقاعة المحاضرات التابعة للمسجد و أدى إلى إصابة الضحية بكسر على مستوى الرجل اليسرى استلزم إجراء عملية جراحية له".

للتذكير، نددت المديرية المحلية للشؤون الدينية والأوقاف في بيان سابق لها بهذا الفعل معتبرة إياه معزولا و لا يمت بأي صلة لتقاليدنا وديننا الحنيف.