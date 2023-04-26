البويرة: منع التوقف أمام محطة نقل المسافرين بالطريق السيار

باشرت المصالح المختصة بولاية البويرة وضع لافتات والإشارات لمنع الوقوف والتوقف بمحاذاة محطة نقل المسافرين بالبويرة.

ويأتي تنفيذ هذا الإجراء بعد اجتماع اللجنة الأمنية بمقر الولاية حيث تم التطرق إلى هذه النقطة السوداء التي تسببت في كثير من الحوادث المميتة.

هذا وقت كشف موقع طريقي التابع لمصالح الدرك الوطني عن دخول الإجراء حيز التنفيذ كما تقرر تنظيم حملات تحسيسية من طرف السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبويرة لسواق نقل المسافرين مع وضع تشكيل و دوريات مراقبة لتفادي اصعدا وإنزال المسافرين بالطريق السيار.