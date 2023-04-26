صلاة الاستسقاء يوم السبت

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائريين لاقامة صلاة الاستسقاء.

وجاء في بيان الوزارة "فنظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع وطننا المفدى، وعملا بسنة المصطفى ﷺ حينما شُكي له القحط في زمانه كما في الحديث "إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم".

وأضاف البيان "فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو المواطنين لحضور صلاة الاستسقاء بكافة مساجد الجمهورية، المزمع إقامتها يوم السبت 09 شوال 1444هـ الموافق 29 أفريل 2023م ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 09:00

كما تدعو إلى التحلي بآدابها من التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام، والتصدق على الفقراء والمساكين، والتضرع إلى الله أن يسقينا غيثا مريئا مريعا، نافعا غير ضار عاجلا غير أجل، قال تعالى: { وَهُوَ الَّذِي يُنزِلُ الْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيد} الشورى (28).