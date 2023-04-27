البويرة: ترحيل 25 عائلة من السكن الهش بسور الغزلان

استفادت اليوم 25 عائلة تقطن بسكنات هشة بحوش الكناطلية بمزرعة منصوري الشايب ببلدية سور الغزلان 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، من سكنات جديدة بعد أن أقدمت السلطات الولائية على ترحيلها من أجل استعادة العقار .

وكشف بيان لولاية البويرة أن عبد الكريم لعموري والي الولاية، أشرف رفقة مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بحضور المدير العام وبالتنسيق مع مصالح الجماعات المحلية على ترحيل 25 عائلة قاطنة بالسكنات الهشة بحوش الكناطلية بمزرعة منصوري الشايب ببلدية سور الغزلان إلى سكنات لائقة تحتوي على كل ضروريات الحياة بكل من حي 3000/100 مسكن و 300/20/60 مسكن.

وأضاف ذات البيان أن العملية جرت في ظروف جيدة أين تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لصمان السير الحسن وسط فرحة العائلات المستفيدة.