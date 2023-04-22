المخرج التلفزيوني والسينمائي إبراهيم زكريا في ذمة الله

توفي المخرج التلفزيوني والسينمائي قدور إبراهيم زكريا اليوم الخميس بوهران عن عمر يناهز 76 سنة، حسبما علم لدى أقاربه.

ويعتبر الراحل زكريا من المخرجين الأوائل الذين عملوا بالمحطة الجهوية لمؤسسة التلفزيون الجزائري بوهران وقد ترك بصمته المتميزة في العديد من الأفلام والحصص التلفزيونية والأعمال السينمائية التي حظيت بمشاهدة كبيرة من طرف الجمهور وحققت شهرة واسعة داخل وخارج الوطن.

وفي رصيد هذا المخرج المتقاعد، الذي نال عدة جوائز، العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية منها "المفتش الطاهر يسجل هدفا" و"الشمس" و"الغمري" و"شعيب الخديم" و"قافلة الجنوب" و"سور وصور" و"عبير وعبر" و"حديث الأسرة" و"ملحمات" وأفلام وثائقية وغيرها من الإنتاجات الإبداعية.

وسيوارى جثمان الفقيد قدور ابراهيم زكريا الثرى ظهر اليوم الخميس بمقبرة عين البيضاء بوهران.