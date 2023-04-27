الجلفة: ضباع تبيد 27 رأسا من الماشية

قضت فجر أمس الأربعاء، مجموعة من الضباع على 27 رأسا الماشية بمنطقة واد المليليحة ببلدية سيدي بايزيد غرب الجلفة، بعد مهاجمتها لإسطبل أحد المربين.

وحسب ما صرح به صاحب قطيع الغنم المربي محمد توماتية فإن الضباع تمكنت من قتل جميع رؤوس الكباش المتواجدة بالمكان، وعددها 27 رأسا في حين أربعة كباش اخرى لا تزال مفقودة.

وقفزت الضباع التي تعرف عليها صاحب القطيع من أثار أقدامها عبر سياج الإسطبل، ودخلت إليه لتفعل فعلتها.

وأكد المتحدث أنه تفطن للحادثة فور وقوعها فجرا وتوجهه إلى الإسطبل، أين فوجئ بأغنامه مقتولة وأخرى منفصلة الرأس وهي التي تعتبر مصدر رزق العائلة وتعد رأس ماله الوحيد مؤكدا انه قام بشرائها تحضيرا لعيد الأضحى

هذه الحادثة التي خلفت حالة استنفار وسط المربين والموالين بالمنطقة الذين أصبحوا يخشون تعرض ماشيتهم للخطر.