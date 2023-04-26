أول رحلة للحجاج في هذا التاريخ

كشف أحمد سليماني المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أن أول رحلة للحجاج الجزائريين ستقلع إلى البقاع المقدسة في الـ 31 ماي المقبل على متن الخطوط الجوية الجزائرية في انتظار إعداد برنامج الرحلات الثاني الذي يجري التفاوض عليه مع الخطوط الجوية السعودية.

وقال سليماني في تصريح لبرنامج " ضيف الصباح" للقناة الأولى إنه يتعين على المؤهلين للحج الإسراع من الآن في استكمال الخطوات الادارية الضرورية ومنها استلام شهادة الفوز في القرعة من بلديات الإقامة والتوجه للمصالح الصحية على مستوى اللجان الولائية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على شهادة التأهيل الصحي وبعدها التوجه إلى مصالح بنك الجزائر لإتمام عملية الدفع.

وأعلن المتحدث بأنه سيتم مرافقة الحجاج خلال مراحل هذا المسار التحضيري بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية وصولا إلى الربط الالكتروني في مرحلة لاحقة للحصول على التأشيرة في الآجال القانونية، وحذر من أن لجنة المتابعة المستحدثة على مستوى الديوان ستراقب عمل ونشاط وكالات السياحة الـ 45 المعتمدة هذه السنة ولم يستبعد إقصاء كل وكالة وحرمانها من المشاركة خلال الموسم المقبل في حال الاخلال بالتعاقدات المبرمة مع الحجاج.

وقال سليماني أنه من بين الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل السلطات العمومية فتح مطارات جديدة لتخفيف وطأة ومشقة السفر على الحجاج، وأعلن عن تنظيم رحلات لأول مرة انطلاقا من مطارات بشار والأغواط وأدرار إضافة إلى المطارات الرئيسية التقليدية المعتمدة كوهران والجزائر العاصمة وقسنطينة وعنابة وورقلة .

وضمن هذا السياق، أعلن سليماني إن ما يميز الحج أيضا هذه السنة إلغاء شرط السن وعودة الحصص التقليدية للبعثات الاسلامية ومنها الجزائر التي حصلت على حصة كاملة تقدر بـ 41300 الف حاج، بزيادة تقدر بـ5300 حاج .

وأضاف أنه يتعين على الحجاج الذين لم يسبق لهم التطعيم ضد جائحة كورونا القيام بذلك في أسرع وقت انسجاما مع الاشتراطات التي أقرتها العربية السعودية، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل إعداد قائمة الأدوية التي سيتم نقلها إلى البقاع المقدسة لفائدة الحجاج.

وبخصوص كيفية تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمكين ألفي مواطن ممن تجاوزوا سن السبعين وشاركوا في عمليات القرعة لأكثر من عشر مرات، كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة عن أن الملف هو بحوزة وزارة الداخلية وسيتم إعداد القائمة النهائية بعد تحيين البيانات الخاصة بالمؤهلين لعملية الحج.