أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور

وجّهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء للجمهور، أوضحت فيه أن الشخص الظاهر في الصورة مشتبه فيه في قضية نصبب واحتيال،

وأوضح بيان للمصالح ذاتها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" اليوم الخميس، أنه " طبقا لنص المادة 17 -68 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى، إلى علم المواطنين أن الشخص المدعو " أ- أ" مشتبه فيه في قضية النصب الموجه للجمهور باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحة الفايسبوك “SALEM usdt”.

في هذا الصدد، وجّهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التقرب إلى مصالح مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الكائن مقرها بـ 04 شارع الدكتور سعدان الجزائر الوسطى قصد تقييد شكوى.