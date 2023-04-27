تيبازة: توقيف مروج مهلوسات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لفوكة بأمن ولاية تيبازة من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية في الوسط الشباني، وحجزت لديه 1800 كبسولة بريغابالين و04 سكاكين من الحجم الكبير.

العملية، بحسب ما كشفت عنه مصالح أمن ولاية تيبازة اليوم، جاءت بعد تقصي معلومات تفيد بالنشاط الإجرامي للمعني وبعد تكثيف التحريات وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تنفيذ إذن بالتفتيش للمنزل العائلي للمشتبه فيه أين تم ضبط وحجز مايلي 30 علبة تحتوي إجمالا على 1800 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، 04 سكاكين من الحجم الكبير.

ومبلغ مالي بقيمة 16000دج من عائدات الترويج. بعد استيفاء مجريات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة عن قضية حيازة وإخفاء المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة بها بصفة غير مشروعة، متبوعة بحيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي.