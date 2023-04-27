بشار: احتجاج النقابة الوطنية لمستشاري التربية

نظم اليوم العشرات من منتسبي المكتب الولائي للنقابة الوطنية لمستشاري التربية ( السناس) وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية ردا على ما وصفوه بالصمت الرهيب وعدم استجابة المسؤول الأول للقطاع على مستوى الولاية لجملة المطالب المرفوعة، وعدم التعامل معها بجدية وإبداء أي نية صادقة لمعالجتها.

سيما تلك المدرجة في بيان متفق عليه٬ إلى جانب عدم التقيد بما جاء في المحضر الثنائي الموقع مع مديرية التربية بتاريخ 2023/02/06.

وقال المحتجون أن الأسباب التي دفعتهم للاحتجاج هي تضييق الخناق على منتسبي السلك وممارسة حقهم في العمل النقابي الذي يكفله الدستور من خلال تجاهل مدير التربية لطلب منح مقر لنقابتنا فعليا بالرغم من تسلمهم المقرر.

وأضاف المحتجون ان مديرية التربية تكرس مبدأ التمييز بين نقابات التربية، وانتهاج سياسة العمل مع أطراف على حساب أطراف أخرى تحت دعاية الشراكة الاجتماعية في الوقت الذي لم نلمس فيه أي تحقيق فعلي للشراكة على أرض الواقع من طرف المسؤول الأول عن القطاع بالولاية مع نقابتنا يقول المحتجون. وتأسف منتسبو نقابة "السناس" للتماطل في الرد على المراسلات في وقتها ما يفقدها فحواها على غرار طلب انعقاد مجلس ولائي استثنائي لنقابتنا والذي جاء تلبية لمراسلة المكتب الوطني لنقابة المستشارين إلى جانب عدم استقبال أعضاء المكتب الولائي بمكتب مدير التربية يوم 2023/01/15 وهما المكان والزمان اللذان حددهما مدير التربية نفسه، ومحاولة التغطية على ذلك بالدعوة للقاء ثلاثي مع شخصه ونقابة العمال المهنيين في حين أن طلب اللقاء كان لحلحلة مشاكل تتعلق أساسا بسلك مستشاري التربية وخصوصياته.

وأشار المحتجون إلى أن مديرية التربية لم تقم بتسوية أو انهاء وضعية الموظفين المسخرين، الموضوعين تحت التصرف.