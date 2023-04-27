"الراي طابع غنائي جزائري" .. الجزائر تستلم النسخة الأصلية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الخميس، حفل تسليم الجزائر الشهادة الأصلية لإدراج "الراي، غناء شعبي جزائري" على قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية فقد أعرب بلاني عن شكره لليونسكو على هذا الاعتراف، مؤكدا التزام السلطات الوطنية بمواصلة الحفاظ على التراث الثقافي الجزائري لنقله للأجيال القادمة، مع ضمان إمكانية الوصول إليه والاستمتاع به من قبل جمهور أوسع.

كما أكد من جديد عزم الجزائر على حماية تراثها الثقافي بجميع أشكاله والوقوف في وجه جميع المناورات المريبة الساعية للاستيلاء دون وجه حق على مكونات من الهوية الجزائرية، حيث أوضح أن الجزائر قامت بهذه المجهودات لتسجيل الراي "كغناء شعبي جزائري" وليس كمجرد غناء شعبي في الجزائر، نظرا للتأويلات الكثيرة التي شابت هذا الموضوع.

تجدر الإشارة أنه تم تسجيل "الراي" كتراث وطني خالص للجزائريين، خلال الدورة الــ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، المنعقدة بالرباط من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022.

يعد هذا الاعتراف الراقي والمستحق تتويجا للجهود الدؤوبة التي بذلتها السلطات الوطنية للتعريف بالخصائص الفريدة لهذه الأغنية الشعبية، والتي تندرج في إطار أوسع يهدف إلى الحفاظ وحماية وترقية موروثنا الثقافي والفني الثري.