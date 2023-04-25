دراسة ربط "بوينان" بخط السكة الحديدية

تدرس وزارة النقل إمكانية ربط بلديات الجهة الشرقية من ولاية البليدة بالسكة الحديدية، حسبما أفاد به اليوم الخميس وزير القطاع يوسف شرفة، الذي أكد بأن تجسيد هذا المشروع مرتبط بنتائج دراسة الجدوى التي ستنجز بهذا الخصوص.

وأوضح شرفة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أنه "سيتم إدراج ربط بلديات الجهة الشرقية من ولاية البليدة بالسكة الحديدية ضمن دراسة الجدوى في إطار التحضير لميزانية التجهيز لسنة 2025/2024".

و"في حالة ما إذا كانت نتائج دراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع إيجابية فسيبرمج ضمن أولويات القطاع"، حسبما جاء في رد الوزير على سؤال للنائب، عبد القادر جيشرقي (حركة البناء الوطني)، حول ربط بلديات الجهة الشرقية من ولاية البليدة بخط السكة الحديدية.

وفي هذا السياق، أكد شرفة أن "الربط بين مدينتي بوفاريك وبوينان من الأولويات"، أما ربط بلديات بوقرة وأولاد سلامة والأربعاء ومفتاح فإن هذه العملية "لم تسجل حاليا، وذلك بالنظر للأولية التي منحها القطاع للاعتماد على وسائل النقل البري على مستوى المجمعات السكنية الحضرية القريبة من بعضها البعض".

غير أنه أشار إلى أنه "سيتم دعم هذه البلديات في حالة تسجيل نقص في وسائل النقل، من خلال فتح خطوط جديدة"، في حالة تقديم ملفات في هذا الصدد من طرف متعاملين اقتصاديين.