مطار الجزائر: دخول منطقة الإنزال السريع حيز الخدمة

أعلنت ولاية الجزائر، رسميا، دخول منطقة الإنزال السريع للمحطة الغربية (الموجود فوق الجسر) بمطار هواري بومدين بالدار البيضاء حيز الخدمة.

ويخصص هذا الفضاء للوقوف القصير فقط الذي لا يتعدى 10 دقائق للسيارات، و30 دقيقة للحافلات، وليس لركن السيارات، أين يسمح للمواطنين والمسافرين (المرفقين بأمتعتهم) الوصول إلى المحطة في أسرع وقت ممكن، ويشمل المركبات المرخصة، مركبات المسافرين، وسيارات الأجرة والحافلات.

في حال تجاوز وقت الوقوف المسموح به يكون الدفع إجباري، حيث سيدفع مالكو السيارات ألف دينار فما فوق وأصحاب الحافلات ألفي دينار فما فوق.